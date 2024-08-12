Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yapan fiber karinalı lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Motor Arızası Yapan Lastik Bot İçindeki 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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