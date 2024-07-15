Muğla'nın Ula İlçesi Akçapınar Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Semih Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Ula İlçesi Akçapınar Mahallesi ağaçlı yolda meydana geldi. Semih Yılmaz, Akçapınar Mahallesi girişindeki ağaçlı yolda hareket halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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