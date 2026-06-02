Muğla\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 48 AUN 033 plakalı motosiklet, İsmet İnönü Caddesi üzerinde Kurşunlu Camii yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü M.K.'nin hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. M.K., tedbir amaçlı Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA