Muğla'da Orman Yangını Tatbikatı - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Tatbikatı

Muğla\'da Orman Yangını Tatbikatı
05.06.2026 14:58
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Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı tatbikat yapıldı.

Muğla'da orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederek koordinasyon becerilerini test etti.

Muğla'da muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlık çalışmalarına yönelik önemli bir tatbikat gerçekleştirildi. AFAD ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yangın tatbikatı, Ula ilçesi Mezarlık mevkiinde geniş katılımla yapıldı.

Tatbikata Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, İşletme Müdürü Türker Uğur'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler ve çeşitli kurumlarda görev yapan personeller katıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği çıkan orman yangınına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangına ilk müdahalenin ardından koordinasyon merkezleri devreye alınırken, ekipler arasında haberleşme, görev paylaşımı ve kriz yönetimi uygulamalı olarak test edildi. Tatbikat kapsamında tahliye çalışmaları, yangın söndürme faaliyetleri ve güvenlik önlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Ekiplerin yangına hem havadan, hem de karadan müdahale ettiği tatbikatta, muhtemel afet durumlarında kurumların birlikte hareket etme kapasitesi gözler önüne serildi. Helikopter ve kara ekiplerinin eş zamanlı çalışmasıyla yangının kontrol altına alınması senaryosu başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çekerek, bu tür tatbikatların müdahale sürelerini kısaltmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muğla'da gerçekleştirilen tatbikat, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın yanı sıra kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladı. Katılımcılar tarafından başarılı bulunan çalışma, muhtemel yangınlara karşı mücadelede hazırlık seviyesinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Orman Yangını Tatbikatı - Son Dakika

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