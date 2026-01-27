Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu, yollar dereye döndü - Son Dakika
Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu, yollar dereye döndü

27.01.2026 22:16  Güncelleme: 22:27
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili yağışlar yolları dereye döndürdü, bazı evleri su bastı. İçmeler ve Turunç mahallelerinde dere taşkınları yaşanırken, yollar trafiğe kapandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan yolları açma çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanakla beraber yollar dereye dönerken, bazı evleri de su bastı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada dere taşkınları yaşandı. Marmaris ilçesine bağlı İçmeler ve Turunç mahallelerinde de sağanak yağışlarla birlikte yollar dereye döndü. Yoğun yağış sebebiyle bazı evleri de su bastı. Turunç Mahallesi ile Bayır Mahallesi arasında kalan yol ise yağışla birlikte dağlardan inen toprak ve kaya parçaları sebebiyle trafiğe kapandı. İçmeler Mahallesi'ndeki alt yapı çalışmalarının sürdüğü yollarda da göçükler meydana geldi. Yaşanan su baskınlarının ardından kısa sürede bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kepçeler ile yağış sebebiyle tıkanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

