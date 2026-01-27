Marmaris\'te sağanak yağış etkili oldu, yollar dereye döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanakla beraber yollar dereye dönerken, bazı evleri de su bastı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada dere taşkınları yaşandı. Marmaris ilçesine bağlı İçmeler ve Turunç mahallelerinde de sağanak yağışlarla birlikte yollar dereye döndü. Yoğun yağış sebebiyle bazı evleri de su bastı. Turunç Mahallesi ile Bayır Mahallesi arasında kalan yol ise yağışla birlikte dağlardan inen toprak ve kaya parçaları sebebiyle trafiğe kapandı. İçmeler Mahallesi'ndeki alt yapı çalışmalarının sürdüğü yollarda da göçükler meydana geldi. Yaşanan su baskınlarının ardından kısa sürede bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kepçeler ile yağış sebebiyle tıkanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA