Muğla'da silahlı yağmaya teşebbüs olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da silahlı yağmaya teşebbüs olayında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla\'da silahlı yağmaya teşebbüs olayında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleşen silahlı yağmaya teşebbüs olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.08.2024 13:51
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Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleşen silahlı yağmaya teşebbüs olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Ağustos saat 06.10 civarında Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin olay yerine 48 NG 290 plakalı beyaz bir Fiat Linea ile geldikleri belirlendi. Şüpheliler, Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Sosyal Kültürel Alanında araç içinde yakalandı. Araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca, 9 adet 9-19 kalibrelik fişek ve O.A. isimli şahsa ait banka kartları ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 16 Ağustos 2024 tarihinde Ağrı ilinden Muğla'ya tatile geldikleri ve olayda kullanılan aracı Muğla merkezden kiraladıkları tespit edildi. Şüpheliler, paralarının bitmesi nedeniyle bu suçu işlediklerini ve ayrıca Marmaris ilçesinde bir hırsızlık olayına karıştıklarını, üzerlerinden çıkan banka kartlarını da o hırsızlık olayından aldıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ula, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da silahlı yağmaya teşebbüs olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da silahlı yağmaya teşebbüs olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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