Muğla'da Suriyeli Genç Dalaman Çayında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Suriyeli Genç Dalaman Çayında Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Suriyeli Genç Dalaman Çayında Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Dalaman çayına yüzmek için giren Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih'in cesedi sabah saatlerinde bulundu. Arama kurtarma ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

24.06.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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Muğla'nın Dalaman çayına yüzmek için giren Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih'in cesedi sabah saatlerinde bulundu.

Pazar günü akşam saatlerinde Dalaman Akçataş Mahallesi mevkiinde serinlemek için Dalaman çayına giren Suriye uyruklu Hasan Salih, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı tarafından yetkililere bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, 112 Ambulans, Jandarma, AFAD, AKUT gibi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca yapılan arama çalışmaları sabah saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Suriyeli gencin cesedinin bulunması ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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