Kaza yapan Tofaş aracın içinde sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Kaza yapan Tofaş aracın içinde sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza yapan Tofaş aracın içinde sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
24.02.2026 15:14  Güncelleme: 15:27
Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Tofaş marka araçta sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Muğla- Aydın Karayolu Menteşe girişi Devrant mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan Tofaş marka araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris istikametine seyir halinde olan 48 AN 710 plakalı Tofaş Şahin aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, trafik ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde bir vatandaşın sıkışması üzerine itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşı sıkıştığı bölgeden kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada bir kişi yaralandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

