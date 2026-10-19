Muğla\'da trafik jandarması 45 sürücünün ehliyetini geçici olarak geri aldı

Muğla'da trafik jandarması 45 sürücünün ehliyetini geçici olarak geri aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri 12-18 Ekim 2026'da 24 bin 406 aracı kontrol edip 45 sürücünün ehliyetini geçici olarak geri aldı. Denetimlerde 2 bin 314 sürücüye trafik eğitimi verilirken, bin 217 sürücüye işlem yapıldı ve 21 araç trafikten men edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 bin 406 araç kontrol edilirken, 45 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürdü. 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 24 bin 406 araç kontrol edildi.
Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 217 sürücü hakkında işlem yapılırken, 2 bin 314 sürücüye trafik eğitimi verildi. Ayrıca 45 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 21 araç trafikten men edildi.
Kaynak: İHA
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