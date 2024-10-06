Muğla\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Muğla- Denizli Karayolu'nun Kötekli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 41 yaşındaki Hörü Yılmaz'ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, M.A.'nın kullandığı 48 ANE 240 plakalı motosikletin çarpması sonucu gerçekleşti. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA