Muğla'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Düzeyn mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılanlı istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan 48 NV 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ö.M.A, C.Y.T, Ş.G, ve Y.A'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazadan yaralı kurtulan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA