Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 48 AOY 953 plakalı otomobile, 48 G 81089 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.
Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?