Muğla\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 AOY 953 plakalı otomobile, 48 G 81089 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA