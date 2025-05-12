Muğla\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yatağan- Milas Karayolu üzerinde bulunan Haşmet Işık Yüzme Havuzu karşısında gerçekleşti. Kazada, bir tır ile ticari araç çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ticari araç sürücüsü 43 yaşındaki Enver Çoşkun'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, kazanın oluş sebebini ve detaylarını ortaya çıkarmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA