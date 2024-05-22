Muğla'da trafik kazası: İki kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazası: İki kişi ağır yaralandı

Muğla\'da trafik kazası: İki kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır şekilde yaralandı. Kazada takla atan araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.05.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne giden yolun köprü altı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Marmaris istikametinden Menteşe yönüne seyir halinde olan 34 TV 9740 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Zeynep T. ve Hande K.'yi çıkardı. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik uzun süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da trafik kazası: İki kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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