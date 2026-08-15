Muğla'da Trafik Kazası: Yaralı Dede Hastaneye Gitmekte Israr Etti - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Kazası: Yaralı Dede Hastaneye Gitmekte Israr Etti

Muğla\'da Trafik Kazası: Yaralı Dede Hastaneye Gitmekte Israr Etti
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Menteşe'de iki aracın çarpıştığı kazada yaralı sürücü, kızıyla görüştükten sonra hastaneye gitti.

Muğla merkez Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, yaralı sürücü kızı ve torununu görmedenhastaneye gitmek istemedi. Ambulansa alınan kızı ile görüşen yaralı dede daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Menteşe'de otogar yolu üzerindeki akıllı kavşakta gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yol üzerinde seyir halinde olan M.Ö.C. idaresindeki 48 ADE 332 plakalı otomobil ile AVM'lerin bulunduğu yönden gelerek kavşağa giriş yapan C.D. idaresindeki 48 AS 414 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından 48 AS 414 plakalı aracın sürücüsü C.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yaralı sürücü C.D.'ye müdahale edilebilmesi amacıyla araç itilerek ekiplerin çalışabileceği alan oluşturuldu. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederken, itfaiye ekipleri de 112 ekiplerine destek verdi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla C.D. araçtan güvenli şekilde çıkarıldı. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Kızı ve torununu görmeden gitmek istemedi

Yaralı sürücü C.D., kızı ve torununu görmeden hastaneye gitmek istemediğini belirtince sağlık ekipleri C.D.'nin kızını ambulansa aldı. Kızıyla görüştürülen ve yakınlarının durumuyla ilgili bilgi alan C.D.'nin rahatlamasının ardından ambulans hastaneye hareket etti. Yaralı sürücü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otogar yolu üzerindeki akıllı kavşakta trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Trafik Kazası: Yaralı Dede Hastaneye Gitmekte Israr Etti - Son Dakika

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