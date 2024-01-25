Muğla\'da Trafik Kazasında Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.İ. isimli sürücü yönetimindeki 01 F 6330 plakalı araç, Menteşe Devetaşı mevkiinden itfaiye istikametine seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpma sonrası sürücü takla atan araç altında sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezin bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans ve polis trafik ekipleri sevk edildi. Sürücüye ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA