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Muğla'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler yakalandı

Muğla'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.

Muğla\'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler yakalandı
10.01.2024 - 18:27,
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Muğla'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen şüpheli O.Ç. isimli şahsın, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındı. Şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda O.Ç ile B.B isimli kadın şahsın organize hareket ettiği değerlendirilerek dosya genişletilerek şüpheli olarak eklendi.

B.B isimli kadın şahıs Marmaris ilçesinde erkek arkadaşı olan S.Z.B. ile beraber ikamet ettiği, ayrıca B.B. isimli şahsın Kötekli Mahallesinde ailesi ile zaman zaman kaldığı tespit edildi. B.B isimli kadın şahsın her iki adresinde Muğla ve Marmaris Sulh Ceza Hakimliklerinden alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramada; uyuşturucu madde ve çalışır vaziyette hassas teraziler ele geçirildi.

Şüphelilerin Marmaristeki ikametinde yapılan aramada 5 kg 550 gram esrar maddesi, 3,92 gram kokain maddesi, 13,58 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır esrar-tütün karışımı sigara, 2 adet hassas terazi, 11 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar B.B. ve S.Z.B hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapma suçundan tahkikata başlanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Dosyanın diğer şüphelisi olan O. Ç. ise, dosya kapsamında 24 Aralık 2023 tarihinde 41,00 gram Sentetik Kannabinoid Esrar karışımı ve 25,00 gram Metamfetamin ile yakalanıp, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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