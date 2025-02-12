Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Muğla'da yapılan 5 operasyonda 6 kişi yakalanırken, 4'ü uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

12.02.2025 15:33
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Muğla'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 5 operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 11-12 Şubat 2025 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 38,1 gram metamfetamin maddesi, 3,7 gram skunk maddesi, 1,6 gram esrar maddesi, 0,4 gram kokain maddesi, 4 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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