Muğla\'da Uzaklaştırma Kararı Alan Kadın Kocasının Aracında Öldürüldü

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Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının aracına gidince çıkan tartışma sonucu kafasına aldığı sert cisimle yaralandı ve daha sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.K ekipler tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Senem Kıvrık isimli kadın aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile 48 ASG 210 plakalı araçta buluştu. Buluşma sırasında Kıvrık çifti tekrar tartıştı. Araçta yaşanan kavga sokakta da devam etti. Başından sert bir cisimle darbe alıp yaralanan, daha sonra karın bölgesinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan katil zanlısı koca ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA