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Muğla'da yakalanan aranan şahıs tutuklandı, yakınları gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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Muğla'da yakalanan aranan şahıs tutuklandı, yakınları gazetecilere saldırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından yakalanan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı. Şüphelinin yakınları ise adliye önünde bekleyen gazetecilere saldırdı.

Muğla\'da yakalanan aranan şahıs tutuklandı, yakınları gazetecilere saldırdı
12.12.2023 - 18:45,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından yakalanan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, şüphelinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı.

Edinilen bilgiye göre hakkında ' uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme ' suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan A.C., Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekiplerince yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Polislerin arasındaki şüpheliyi adliye bahçesi merdivenlerinden çıkışını çekmek için görevli olan gazetecilere şüpheli şahsın adliye bahçesinde bekleyen yakınları görüntü aldırmamak için saldırdı. Polisler ve adliye personeli müdahalesi ile olaydan zarar görmeden olay yerinden ayrılan gazeteciler, şikayetçi olmadığını belirtti.

Hakkında 5 yıl hapis cezası olan A.C isimli şahıs mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da yakalanan aranan şahıs tutuklandı, yakınları gazetecilere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da yakalanan aranan şahıs tutuklandı, yakınları gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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