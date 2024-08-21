Muğla\'da yasa dışı avlanmada kullanılan 12 adet kuş sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

3.Sayfa

Muğla'da yasa dışı avlanmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 12 adet kullanımı yasak kuş sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Muğla'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı avcılığın önlemesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen Doğa Koruma ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2024-2025 Merkez Av Komisyonu Kararı talimatları doğrultusunda av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. 12-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan kontrollerde 9'u Menteşe ilçesi, 3'ü Ula ilçesi olmak üzere avlanmada kullanılması yasaklanan ve bıldırcın türü kuş sesi çıkaran toplam 12 adet ses cihazı ve akü ele geçirildi. - MUĞLA