Muğla\'da Yola Dökülen Mazota İdari Para Cezası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 kilometre boyunca yola dökülen mazotun kaygan zemin oluşturması sebebi ile devriye gezen trafik ekipleri tarafından fark edildikten sonra önlem alınırken, yola mazot döken kamyona idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yerkesik Mahallesi yolu üzerinde yola dökülen mazotu fark eden trafik ekipleri Otogar kavşağı, TOKİ Kavşağı, katı atık tesisi dönüş yoluna kadar 3 kilometre boyunca oluşabilecek kazalara karşı her iki yönde de trafik akışına kapattı. Kapatılan yol Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tuzlandıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Mazot döken kamyonu KGYS görüntüleri tarafından tespit eden trafik ekipleri 48 SM 641 plakalı kamyon şoförüne, araç sahipleri ve sürücülerin taşıt yolu üzerinde ya da karayollarında iken içeriden dışarıya herhangi bir cisim, eşya ya da madde atması maddesi çerçevesinde 436 TL idari para cezası uyguladı. - MUĞLA