Muğla'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Muğla\'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Muğla'da zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı, araçlar alev aldı.

18.12.2024 11:54
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Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yatağan-Menteşe karayolu Bayır Mahallesi Akdere Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme trafik kazasında Menteşe yönüne giden 48 YS 746 ve Fiat marka 48 AEN 521 plakalı otomobiller ile 35 AOC 896 plakalı ticari araç birbirlerine çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 YS 746 plakalı araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarırken, alev alan otomobil ve ticari araçtaki yangını da söndürdü. Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Muğla'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe kapandı. Karayolu üzerindeki ulaşım tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika

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