Muğla-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: 2 Kişi Hafif Yaralandı

3.Sayfa

Muğla- Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Muğla Denizli yolu Kötekli girişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 NY 592 plakalı araç ile 45 M 5954 plakalı otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - MUĞLA