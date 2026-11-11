Muğla İtfaiyesi kış aylarında kırsal bölgelerde baca yangınlarına karşı uyardı - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi kış aylarında kırsal bölgelerde baca yangınlarına karşı uyardı

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Muğla İtfaiyesi kış aylarında kırsal bölgelerde baca yangınlarına karşı uyardı
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Muğla İtfaiyesi, kış aylarının başlamasıyla kırsal bölgelerde baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Bacalarda kurum ve zift birikimini artıran kalitesiz kömür, ıslak odun ve yanıcı atıkların yakılmasına karşı baca bakımlarının düzenli yapılması istendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kış aylarının başlaması nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde baca yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Bacalarda kurum ve zift birikiminin baca yangınlarını arttırdığı dikkat çekilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soba ve kalorifer kullanımının artması, baca yangını riskini de beraberinde getiriyor. Can ve mal güvenliğimiz için baca temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yaptırılması, çatlak ve hasarlı bacaların uzman kişilerce onarılması büyük önem taşıyor. Ayrıca kalitesiz kömür, ıslak odun ve yanıcı atıkların yakılması, bacalarda kurum ve zift birikimini hızlandırarak yangın riskini artırıyor. Tüm hemşehrilerimizi gerekli önlemleri almaya ve baca kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz"

Kaynak: İHA
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