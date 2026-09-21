Muğla Menteşe\'de motosikletli genç, otomobile arkadan çarpıp yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde U.Ö. isimli genç motosiklet sürücüsü, önünde sola dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi 141. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önünde sola dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan U.Ö., kaldırıma düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan U.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.