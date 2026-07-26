Menteşe’de orman yangını
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Fadıl Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Fadıl Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına arazöz ekipleri sevk edildi.
Fadıl Mahallesi'nde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına karadan Muğla orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
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