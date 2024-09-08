Muğla\'da Orman Yangını Sürekliyordu

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Muğla Menteşe'de Sarnıç köyü yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Orman Genel Müdürü ve Muğla Valisi geceyi yangın bölgesinde geçirerek çalışmaları koordine etti.

Muğla Menteşe Sarnıç köyü yakınlarında başlayan orman yangını gece boyunca devam ederken, havanın aydınlanması ile birlikte alevlere hava müdahalesi yoğunlaştı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür ile birlikte yangına müdahale eden ekiplere yerinde koordine etti. Gece boyunca devam eden yangında ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.

Yangın bölgesinde bulunan ve koordinasyon merkezinden çalışmaları takip eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, söndürme çalışmalarıyla ilgili Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı. Bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. - MUĞLA