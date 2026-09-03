Muğla Menteşe\'de otluk alanda yangın çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yeniköy Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın bölgede yangını söndürmek için ekipler sevk edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.