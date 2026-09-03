Muğla Menteşe'de otluk alanda yangın çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ormanlık alana yakın bölgede alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yeniköy Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın bölgede yangını söndürmek için ekipler sevk edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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