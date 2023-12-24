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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
24.12.2023 - 10:35,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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