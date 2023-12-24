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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
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