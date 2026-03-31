Milas\'ta çatı yangını

31.03.2026 08:00  Güncelleme: 08:01
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesinde bulunan iki katlı bir evde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, depo olarak kullanılan ikinci katın ahşap çatısında çıkan yangın, kısa sürede fark edildi. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken,

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arazöz ve yangın tankeriyle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Kaza, Son Dakika

