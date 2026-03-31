Milas\'ta çatı yangını

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesinde bulunan iki katlı bir evde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, depo olarak kullanılan ikinci katın ahşap çatısında çıkan yangın, kısa sürede fark edildi. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken,

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arazöz ve yangın tankeriyle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA