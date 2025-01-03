Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti

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İşte Ferdi Tayfur\'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

"DEMEK Kİ KIYMETLİ BİRİYMİŞ"

Acı haberle yıkılan Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi. Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.

MUHABİRLERİN TAZİYELERİNİ KABUL ETTİ

Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Balkondan basın mensuplarıyla konuşan Necla Nazır; "Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

BABA-KIZ GERİLİMİNE DAHİL OLMUŞTU

1977'de film setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Ferdi Tayfur ile Necla Nazır çiftinin 1988 yılında Tuğçe adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Baba kız arasındaki gerilime anne Necla Nazır da dahil olmuş ve "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde açıklama yapmıştı.