Muharrem İnce'ye Yönelik Sahte Görüntü Davası Devam Ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sahte cinsel içerikli görüntülerin ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekontun sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla ilgili 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sonra sanık ve avukatlara söz verdi.

Müşteki avukatları, suçların sabit olduğunu ifade ederek sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaa sonrasında savunma yapacaklarını belirtti. Sanıklardan Seyfullah T. ve Gülsün A. da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, savcılığın değerlendirmesinin ardından detaylı savunma yapacaklarını ifade etti. Ara kararını veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi. - ANKARA