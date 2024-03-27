Eskişehir\'de Kaybolan Evraklar ve Bilgisayar Geri Bulundu

Eskişehir'de 1 milyon TL'lik evrakları ve bilgisayarı kaybolan Muhasebeci Filiz Şen'in İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği röportaj sonrası 700 bin TL değerindeki evrak ve bilgisayarı market poşeti içinde kapısına asıldı. Şen, bilgisayarının kırık olduğunu ve içinden hard diskinin çalındığını fark etti.
Eskişehir'de yaşayan muhasebeci Filiz Şen, geçtiğimiz cumartesi günü maliyeti 1 milyon TL olan evrakları apartman girişinde unutmuş daha sonra geri geldiğinde evrakların olmadığını fark etmişti. Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj verdikten sonra Şen'in yaklaşık 700 bin lira değerinde evrakı ve laptopu kapısına poşet ile asıldı. Çöp sanılarak aşağı indirilen eşyalar, kapıcının uyarması sonucu, Filiz Şen tarafınsan kontrol edildi. Önemli evraklarının büyük bir bölümü ve laptopu da kırık bir şekilde çöp poşetlerinin yanında bulan muhasebeci büyük mutluluk yaşadı. 300 bin liralık evrakı halen daha gelemeyen Şen, laptopunun şifresinin açılmaya çalıştığını fak etti. Talihsiz muhasebeci Şen, iddiasına göre kırılan laptopundan hard diskin söküldüğünü fark etti. Apartmandan birilerinin olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenen Şen, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptıkları özel haberden dolayı teşekkür etti.
Röportaj sonrası 700 bin değerinde evraklarının geri kapına poşetle asılması hakkında konuşan Filiz Şen, "Pazartesi akşamı sizinle o gün röportaj yaptıktan sonra birkaç kişi beni sürekli böyle bilinmeyen numaralardan aradılar. Ama Ben umursamadım o gün. İftara yarım saat kala babam ekmek almaya gitmişti. 'Kızım sen ekmek mi söyledin' dedi. Yok dedim. Kapıyı açtık. Bir market poşetinin içerisine bilgisayarımı koyup bırakmışlar. Ben şok oldum. Polisi aradık. İftardan bir saat sonra kapıcımız, 'Filiz Hanım burada poşetler var. Bunlar senin evraklar olabilir mi?' diyerek beni çağırdı. Oğlumla birlikte koşarak aşağıya indik. Burada onları görünce zaten ben bayılmak üzereymişim. Çok sevinerek, ne yapacağımı bilemedim. Hemen polisi ara çünkü dokunmamamız gerekiyormuş. Geldiler görevlimizin, babamın parmak izleri ayrıştırmak acıma amaçlı bilgiler alındı. Kontroller yapıldı ve buna istinaden bugün sonuçlar oluyor. Ben eğer ki o gün valiliğe gidip bana yardım edin demeseydim ve sizinle röportaj yapmasaydım eminim ki bir şey sonuç elde edemeyecektik" dedi.
Eşyaları alan şahsın veya şahısların dizüstü bilgisayarı açmaya çalıştığını ve kırdığını da belirten Şen şöyle devam etti;
"Bulunan evrakların değeri 750-800 bin civarında. Kaybolanlar da 600 bin ile 300 bin arasında. Şüphelendiğim insanlar var. Bunları bildirdim zaten polise. Bu yönde araştırmalar yapılıyor. Herkes bir suç unsuru şu an. Ama vicdanlı bir insanmış, bana sıkıntıya sebep olacakları getirdi. Teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim yanımda olduğunuz için bilhassa bir kadını yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Siz beni yalnız bırakmadınız tekrar teşekkür ediyorum. Bana ait olanları, değerli olanları getirsinler. Tabii ki istiyorum. Çünkü hard diskin içerisinde şifreler vardı. Bilgisayarıma zarar vermeye çalışmış zaten. Açamamış bilgisayarımı, açamadığı için zarar vermiş. Şu an çok sevinçliyim." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Kaybolan Evraklar ve Bilgisayar Geri Bulundu - Son Dakika
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