Muhtar Düğünde Havaya Ateş Açtı

Gaziantep'in Yeniceli Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün törenine katılan mahalle muhtarı, belindeki tabancayı çıkararak peş peşe havaya ateş açtı. O anlar davetliler arasında paniğe neden olurken, muhtarın silahla ateş açması tepki çekti.

Olay, İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün sırasında yaşanan olayda mahalle muhtarı olduğu iddia edilen İ.H., belindeki tabancayı çıkararak art arda havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine davetliler kısa süreli panik yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.