6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi - Son Dakika
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6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

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6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi
04.06.2025 15:53
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6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi
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31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Çaldağ Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in, rakibinin ailesi tarafından öldürülmesiyle başlayan husumette 6 yıl sonra yine kan aktı. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Çaldağ Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in ailesi ile rakibi S.Y.'nin ailesi arasında kavga çıkmış ve olay sırasında bıçaklanan Akçil, hayatını kaybetmişti.

YILLARCA DEVAM EDEN HUSUMET

Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet yıllarca devam etti. Haymana'nın Seyran Mahallesi'nde tesadüfen karşılaşan iki ailenin tarafları arasında çıkan kavgada baba Galip Akçil ve oğul İsmail Akçil sokak ortasında güpegündüz vurularak öldürüldü.

6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

BABA VE OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve oğul Akçil, Haymana'nın Durutlar mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Galip Akçil ve İsmail Akçil, 6 yıl önce muhtarlığı kazanan Hacı Ali Akçil'in mezarının yanına defnedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, saldırgan M.A.Ü ile 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sinan gokdemir Gökdemir:
    Yani maç 3 sıfır oldu. . Final ne zaman merak eylruz 7 29 Yanıtla
  • 149700:
    idamlık işler.. 27 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Haymanada gundi coktur normal 2 0 Yanıtla
  • 315701:
    adamlar boş gezmiyor işde dikkatli olsanıza. Allah Rahmet eylesin 2 0 Yanıtla
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