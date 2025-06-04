6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Çaldağ Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in ailesi ile rakibi S.Y.'nin ailesi arasında kavga çıkmış ve olay sırasında bıçaklanan Akçil, hayatını kaybetmişti.

YILLARCA DEVAM EDEN HUSUMET

Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet yıllarca devam etti. Haymana'nın Seyran Mahallesi'nde tesadüfen karşılaşan iki ailenin tarafları arasında çıkan kavgada baba Galip Akçil ve oğul İsmail Akçil sokak ortasında güpegündüz vurularak öldürüldü.

BABA VE OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve oğul Akçil, Haymana'nın Durutlar mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Galip Akçil ve İsmail Akçil, 6 yıl önce muhtarlığı kazanan Hacı Ali Akçil'in mezarının yanına defnedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, saldırgan M.A.Ü ile 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.