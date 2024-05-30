Muhtarlık seçimi husumeti cinayetiyle ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Muhtarlık seçimi husumeti cinayetiyle ilgili bir kişi yakalandı

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüyle ilgili olayın muhtarlık seçimi husumetinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı kayıplara karışırken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

30.05.2024 20:04
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Muhtarlık seçimi husumeti cinayetiyle ilgili bir kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüyle ilgili olayın muhtarlık seçimi husumetinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı kayıplara karışırken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önünde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneden dışarı çıkan Selçuk Kurt aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, sol koltuk altı ve sağ omzundan vurularak ağır yaralanan 2 çocuk babası Selçuk Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Aracın plakası tespit edildi ve aracı kullanan İsmail Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Olayda silah kullandığı tespit edilen katil zanlısı Recep Soylu ise kayıplara karıştı.

İsmail Şanlı ile ölen Selçuk Kurt arasında muhtarlık seçimi yüzünden husumet bulunduğu, olay yerinde Selçuk Kurt ile aralarında tartışma çıktığı ve bu sırada İsmail Şanlı'nın yanında bulunan Recep Soylu'nun araçtan inip tabanca ile ateş ettiği ortaya çıktı.

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İsmail Şanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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