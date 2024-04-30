Muhtarlık Seçiminde Hile İddiası: Aday, Kendi Hanesine Kayıtlı 6 Kişinin Oy Kullandığını İspat Etti

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Tek oyla muhtarlık seçimini kaybeden aday, üçünü hiç tanımadığı kendi hanesine kayıtlı 6 kişinin seçimde oy kullandığını ispat etti, itirazı kabul edilmeyince konuyu yargıya taşıdı.

Sivas merkeze bağlı Harmancık köyünde yaşayan Durmuş Sağır, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimin'de köyünün muhtar adayı oldu. Sağır seçimden aylar önce kendisine ait adreste ikamette bazılarını hiç tanımadığı 6 farklı kişinin kayıtlı olduğunu tespit etti. İl Nüfus Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarma tarafından köyde yapılan inceleme sonrası mükerrer kaydı yapılan 6 kişi Sağır'a ait adresten düşürüldü. Ancak Sağır, ikinci bir şoku da mahalli idareler seçimini öncesinde yaşadı. Mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişinin nüfus kayıtlarından düşürülmesine rağmen seçmen listesinde olduğunu fark etti. İlçe Nüfus Müdürlüğü ve jandarma tutanakları ile seçim kuruluna itirazda bulundu. İtirazına rağmen bu 6 kişi seçimde oy kullandı. Sağır 1 oyla seçimi kaybetti. Seçimden sonra itirazını yenilemesine rağmen itirazı reddedildi. Bu kez konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da ret kararı gelince bu kez konuyu yargıya kaşıdı.

"Hep beni yokuşa sürdüler"

Durmuş Sağır, durumu fark ettiğini ve gerekli mercilere şikayette bulunsa da konuyla ilgilenilmediğini ifade ederek, "31 Mart yerle seçimleri Türkiye Cumhuriyeti genelinde olduğu gibi köyümüzde de oldu. Boş evimde hanemde altı kişinin oturduğunu tespit ettik ama 5. ayın 2023 yılında. Biz bunu Nüfus Müdürlüğü'ne bildirdik. Nüfus müdürlüğü, jandarma, bunlar, bu kurumlar, asli görevlerini yaptı. Bu insanların kaydını düşürdü. Ancak en son bir soruşturmada şimdiki muhtar bir ifade kullanmış. Buraya kardeşimin ismini vermiş sadece kardeşimin adına gibi. Bura bizim babamızın malı. Yani burada bizim kardeşler arasında ayrımız yoktur. Burada benim de hakkım var. O beyanı düzeltsinler. Ben seçimin hemen akıbetinde seçim kuruluna başvurdum. Hep beni yokuşa sürdüler. Dilekçemin reddini verdiler sürekli. En son seçim kuruluna başvurmamı istediler. Oradan da dilekçemin reddine verdiler. Ben hakkımı arıyorum. Benim derdim muhtarlık filan değil. Bütün komşularım da bilir ama ben yasal hakkımı arıyorum. Nüfus müdürlüğü gibi bir kurumun evrakını hiçe sayan seçim kurulundan ben hakkımı arıyorum" dedi.

Seçim tekrarlansa da aday olmayacak

Sağır, seçim tekrarlarsa bile tekrar aday olmayacağını açıklayarak amacının hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunu belirtti. Sağır, "Ben kefenimi mezarlıkta bıraktım. Hakkımı arıyorum. Bu iki tane yüce kurumun evrakını hiçe sayan seçim kurulundan hakkımı arıyorum. Bununla beraber bütün adli kurumlara insanlığın kamuoyunun vicdanına sesleniyorum. Ben eğer hakkımı aramıyorsam cepheden kaçmış vatan haini hissediyorum kendimi. Kamuoyuna duyurulur. Vicdanları nasıl rahat ediyorlarsa. Derdim muhtarlık filan değil. Bugün seçim olsa ben aday da olmayacağım. Ama ben hakkımı arıyorum. 6 kişi elini, kolunu sallayıp seçim kurulu bunlara oy kullandırdı. Ben onun peşine düştüm. Üçünü tanımıyorum. Üçü bizim köyden ama şu gördüğünüz harabede bu insanların ne işi var? Daha bitmemiş, sıvası yok. Bunun elektriği kardeşimin üzerine, öbür taraf, öbür kardeşimin üzerine. Burada seçim kurulunun benim üzerime yaptığı bir haksızlık var. Savcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığımıza da dilekçemizi beyan ettik. Suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. - SİVAS