Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

TikTok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür, hayatını kaybetti. 24 yaşındaki fenomen aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Efecan Kültür, "Mukbang akımı" olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bini aşkın, Instagram'da 12 bin takipçiye ulaşmıştı. Efecan'ın ölüm haberini "ankaraabisi" adıyla tanınan Instagram fenomeni Yasin Oyanık duyurdu.

MUKBANG AKIMI TEHLİKESİ

Türkiye'de sosyal medya üzerindeki 16 yaş sınırı tartışılırken, Instagram, YouTube ve TikTok'taki "Mukbang" akımı çocuklar ve gençler için tehlike oluşturuyor. Yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençler, sosyal medyada "tık" ve "beğeni" almak amacıyla aşırı yemek tükettikleri "Mukbang" videoları paylaşıyor. Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang akımı" olarak bilinen kameralar karşısında abartılı yemek yiyerek ünlü olan sosyal medya fenomeni. Videolarını TikTok'ta paylaşan Kültür'ün 156 bini aşkın takipçisi bulunuyordu. Kültür, sosyal medya hesaplarından sık sık canlı yayınlarla yemek yediği görüntüleri paylaşıyordu. 24 yaşındaki Efecan Kültür, aldığı fazla kiloları nedeniyle yerinden kalkamaz hale gelmişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastanelik olan Kültür, hayatını kaybetti.