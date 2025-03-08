Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

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Uzun süredir obeziteyle savaşan 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, aldığı kiloların getirdiği sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetti. Kültür, kamera karşısında yemek akımı (Mukbang) videolarıyla tanınıyordu.

08.03.2025 08:14  Güncelleme: 08:23
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TikTok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür, hayatını kaybetti. 24 yaşındaki fenomen aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Efecan Kültür, "Mukbang akımı" olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bini aşkın, Instagram'da 12 bin takipçiye ulaşmıştı. Efecan'ın ölüm haberini "ankaraabisi" adıyla tanınan Instagram fenomeni Yasin Oyanık duyurdu.

MUKBANG AKIMI TEHLİKESİ

Türkiye'de sosyal medya üzerindeki 16 yaş sınırı tartışılırken, Instagram, YouTube ve TikTok'taki "Mukbang" akımı çocuklar ve gençler için tehlike oluşturuyor. Yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençler, sosyal medyada "tık" ve "beğeni" almak amacıyla aşırı yemek tükettikleri "Mukbang" videoları paylaşıyor. Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang akımı" olarak bilinen kameralar karşısında abartılı yemek yiyerek ünlü olan sosyal medya fenomeni. Videolarını TikTok'ta paylaşan Kültür'ün 156 bini aşkın takipçisi bulunuyordu. Kültür, sosyal medya hesaplarından sık sık canlı yayınlarla yemek yediği görüntüleri paylaşıyordu. 24 yaşındaki Efecan Kültür, aldığı fazla kiloları nedeniyle yerinden kalkamaz hale gelmişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastanelik olan Kültür, hayatını kaybetti.

Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal Medya, 3-sayfa, Gündem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fatih Çoban:
    ben tanımıyorum ama yazık olmuş 40 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Gençliğin geldiği durum,, üzücü 32 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Üzücü. Allah rahmet eylesin. 26 3 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Gece gece yemek yerdi tiktok canlı yayında .Rast geldiğinde canlı yayın söylerdim ölürsün bu kadar yeme diye . Mekanı cennet olsun. 23 1 Yanıtla
  • Halil Payza:
    NE YALAN SÖYLEYİM HİÇ ÜZÜLMEDİM HAYVAN GİBİ YEMEK YİYİP SALAK SALAK VİDEOLAR CEKİYOR HAKEDİYORLAR BİDE İNSANLARI ÖZENDİRİYORLAR 10 3 Yanıtla
  • Tihacum66:
    üzüldüysem namerdim . ALLAH insana akıl vermiş bile isteye seçtiği hayat . 9 3 Yanıtla
  • Nazife:
    tanimam simdi okudum cokk genç bayan üzüldüm toprağı bol olsun. 8 3 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Bir heves uğruna yani fenomen olmak için ne gerek var o yemeği yemek yine de geçmiş olsun 4 3 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    balık gibi sürekli yiyordu 4 2 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    ALLAH rahmet eylesin çok genç yaşta ölüm üzücü 2 2 Yanıtla
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