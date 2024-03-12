İstanbul'da Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanmasını ve taraflarına gönderilmesi talep edildi.
İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Gariopoğlu'nun intihar ederek ölmediği iddialarına ilişkin Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Yapılan başvuruda mezarın açılması ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkması talebinde bulunulmuştu.
Otopsi kayıtları istendi
Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanmasını ve taraflarına gönderilmesini talep ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları istendi - Son Dakika
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