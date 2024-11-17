Murat Övüç'e Hakaret ve Tehdit Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Murat Övüç'e Hakaret ve Tehdit Cezası

Murat Övüç, hakaret ve tehditten ceza aldı, '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacak.

17.11.2024 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Övüç'e '3 kuruşluk' tazminat davası

'Domez' kelimesi de suç sayıldı, Murat Övüç hakaret ve tehditten ceza aldı

İZMİR - Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya platformunda hakaret ve tehdit ettiği suçlamasıyla çıktığı mahkeme tarafından cezaya çarptırıldı. Hakaret ve tehdide uğradığı iddiasıyla konuyu yargıya taşıyan işletmeci, Övüç'e ayrıca '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacak.

İstanbul'da bir eğlence mekanını işleten V.A. (36), Instagram üzerinden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir paylaşımına eleştiride bulunan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ise Murat Övüç'ün kendisine "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" diye tehdit savurduğu, "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" diyerek de hakarette bulunduğunu iddia eden V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Montaj diyerek suçlamayı kabul etmedi

Yapılan suç duyurusunun ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde konuyla ilgili duruşma gerçekleşti. Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" dedi. Davacı V.A. ise telefonundaki yazışmaların orijinal halini mahkeme başkanına sunarak tehdit ve hakaret mesajlarını gösterdi.

'3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklar

Mahkeme tarafından hakaret ve tehditten adli para cezasına çarptırılan Murat Övüç hakkında, Avukat Alperen Cihan Çetinkaya '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim İstanbul'da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç'ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine 'Hadsiz domez, aç köpek' şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık. Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi 'domez' kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik. Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık" dedi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Murat Övüç, Mahkeme, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Murat Övüç'e Hakaret ve Tehdit Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:47 İstanbul Bağcılar’da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı
21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 01:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Övüç'e Hakaret ve Tehdit Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.