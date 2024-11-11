Muratlı'da Cinnet: Anne Öldürüldü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Muratlı'da Cinnet: Anne Öldürüldü, 4 Yaralı

Muratlı\'da Cinnet: Anne Öldürüldü, 4 Yaralı

17 yaşındaki A.Ç., annesini öldürüp, aileden 4 kişiyi yaraladı. Soruşturma devam ediyor.

11.11.2024 10:47
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Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muratlı'da Cinnet: Anne Öldürüldü, 4 Yaralı - Son Dakika

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