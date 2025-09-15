Muratlı\'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye Mahallesi Donatım Sokak üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında S.G. adlı vatandaşa ait evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Mahalle sakinleri, aynı bölgede zaman zaman benzer kazaların yaşandığını ifade ederek; muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi için Donatım Sokak üzerine hız kesici kasis yapılmasını talep etti.