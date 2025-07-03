Muratpaşa Belediyesi Orman Yangınına İki Desteği

Antalya Muratpaşa Belediyesi, ilçe sınırlarında meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına 19 araç ve 35 belediye personeliyle destek verdi.

Muratpaşa'nın Güzeloba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale kapsamında Muratpaşa Belediyesi, 11 arazöz, 2 lowbet, 3 ekskavatör, 1 loder yükleyici, 3 pikap ve 1 adet kepçe olmak üzere 19 adet araç görevlendirdi. Çok sayıda belediye ekibinin de yer aldığı yangın söndürme çalışmalarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yakından takip etti.

Başkan Uysal, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ile birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin de 19 iş makinesiyle yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Soğutma işlemlerinin tamamlanması ve yaz aylarında hava şartlarının olumsuz olmasından dolayı bu alanın birkaç gün takibi gerekiyor. Herhangi bir yerleşim birimine zarar gelmeden yangın kontrol altına alınmış oldu. Hepimize geçmiş olsun." - ANTALYA