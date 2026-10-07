Muş-Bitlis kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı, sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş-Bitlis kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı, sıkışan 2 kişi yaralandı

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Muş-Bitlis kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı, sıkışan 2 kişi yaralandı
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Muş-Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen tır ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş- Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.T. ve M.F.T. araç içerisinde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş-Bitlis kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı, sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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