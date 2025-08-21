Muş-Bitlis Yolu\'nda İneğe Çarpan Otomobil

Muş- Bitlis kara yolunda orta refüjde otlanan ve aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, inek ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Muş-Bitlis kara yolunda seyir halinde olan otomobil, orta refüjde otlayan ve aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası telef olan inek ve hasar gören aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ