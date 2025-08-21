Muş-Bitlis Yolu'nda İneğe Çarpan Otomobil - Son Dakika
Muş-Bitlis Yolu'nda İneğe Çarpan Otomobil

Muş-Bitlis Yolu\'nda İneğe Çarpan Otomobil
21.08.2025 00:01
Otomobil, yola çıkan ineğe çarptı; inek telef oldu, araçta maddi hasar oluştu.

Muş- Bitlis kara yolunda orta refüjde otlanan ve aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, inek ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Muş-Bitlis kara yolunda seyir halinde olan otomobil, orta refüjde otlayan ve aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası telef olan inek ve hasar gören aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Muş-Bitlis Yolu'nda İneğe Çarpan Otomobil - Son Dakika

23:18
20:05
SON DAKİKA: Muş-Bitlis Yolu'nda İneğe Çarpan Otomobil - Son Dakika
