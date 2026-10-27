Muş Hasköy'de kardeşinin evine ateş açan şahıs 4 kişiyi yaralayıp kendini vurup öldü - Son Dakika
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Muş Hasköy'de kardeşinin evine ateş açan şahıs 4 kişiyi yaralayıp kendini vurup öldü

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Muş Hasköy\'de kardeşinin evine ateş açan şahıs 4 kişiyi yaralayıp kendini vurup öldü
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Muş Hasköy\'de kardeşinin evine ateş açan şahıs 4 kişiyi yaralayıp kendini vurup öldü
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Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine silahla ateş açan şahıs, kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaraladı. Ardından kendini vuran şahıs hayatını kaybetti; hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan birinin durumu ağır, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine silahla ateş açan şahıs; kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaraladı. Ardından kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

İddiaya göre emekli polis İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı. Kardeşini, yengesini ve iki yeğenini yaralayan İ.B., ardından aynı silahla kendini vurdu. Olay yerine gelen ekipler, İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaHasköyGüncelMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş Hasköy'de kardeşinin evine ateş açan şahıs 4 kişiyi yaralayıp kendini vurup öldü - Son Dakika
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