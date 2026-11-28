Muş merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 35 kişiden 27'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş merkezli olmak üzere Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da tefecilik ile senedin yağması suçlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 27'si tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senedin yağması suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2026 tarihinde Muş merkezli olmak üzere Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa illerinde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?