Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senedin yağması suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2026 tarihinde Muş merkezli olmak üzere Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa illerinde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.