Muş'ta 16 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Muş'ta 16 Kişi Tutuklandı

Muş\'ta 16 Kişi Tutuklandı

Muş'ta yapılan polis çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan 16 kişi tutuklandı.

29.10.2024 16:40
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Muş'ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan 16 kişi tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 bin 131 şahıs sorgulanırken, farklı suçlardan 16 kişi ise tutuklandı. Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 13 bin 131 şahıs sorgulanmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 191. Maddesi uyarınca 5 farklı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçu kapsamında aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçu kapsamında aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. Basit yaralama suçu çerçevesinde aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. Kasten yaralama suçu kapsamında aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2521 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında; 2 adet Wi-Fi cihazı, 4 adet kulaklık, 4 adet kamera, 3 adet sim kartı takılabilen cihaz ele geçirilmiş, 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu dahilinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş, 1 şahıs hakkında adli ve 1 şahıs hakkında idari işlem yapılmıştır. Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Türk Ceza Kanunu 188. maddesi uyarınca; 2 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıslar tutuklanmıştır. Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçu kapsamında aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PYD Silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca, 2 yıl 12 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmış, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir. 1 kayıp şahıs bulunmuştur. Trafik Tescil ve Denetleme - Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 5886 Araç denetlenmiş, kurallara uymayan 487 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Basit yaralama suçu kapsamında aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Türk Ceza Kanunu 191. maddesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında, 0,88 Gr Esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 4 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Hakaret suçu kapsamında aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; silahla tehdit suçu kapsamında aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. İl Merkezinde görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Türk Ceza Kanunu 191. maddesi suçu kapsamında, 17,09 gram bonzai maddesi ele geçirilmiş, 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta 16 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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