Muş'ta acılı annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta acılı annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Anneler ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.

05.06.2024 13:10
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Muş'ta acılı annelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi sürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda da bulundu.

Oğlunun Fransa'dan kandırılıp götürüldüğünü söyleyen Yılmaz Dilek, 2 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını ifade ederek, "Maddi durumum düşük olduğu için oğlumu çalışmak üzere Fransa'ya gönderdim. Orada oğlumu alıp götürdüler. Ben oğlum Adem'i istiyorum. Adem oğlum sen neredeysen çık gel. Seni korkutuyorlar, devletin işkence yaptığını söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Devletimize sığın. Polis de asker de bizim kardeşimizdir. Sen kimler için mücadele ediyorsun. 2 yıldır bizi arayıp sormuyorsun. Seni devletin imkanlarıyla yetiştirdik. Şimdi gidip kime hizmet ediyorsun. Nişanlın 24 saat boyunca evimizden çıkmıyor. Bizi düşünmüyorsan nişanlını düşün. Gel devletine sığın" şeklinde konuştu.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Allaattin Koçhan ise "8 yıl önce oğlumu Bursa'dan götürdüler. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler" dedi.

Oğluna çağrıda bulunan baba Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum Ersin; neredeysen, hangi taşın altındaysan çık gel. Artık dayanamıyoruz. Dağda dolanmakla ne devlet kurulur, ne de size faydası var. Taşların altında ölüp gidene kadar devletinize faydanız olsun. Gelin teslim olun. Bir baba nasıl evladını atmıyorsa, devlet de vatandaşını atmaz. Eğer bir suç işlemişsen ona göre ceza alırsın, eğer suç işlememişsen herhangi bir ceza almazsın.

Kaynak: İHA

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